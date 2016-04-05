النقابات المغربية تؤجل مسيرة احتجاجية جديدة

أعلنت المركزيات النقابية المغربية، المقربة من أحزاب المعارضة، عن قرارها تأجيل مسيرة سلمية احتجاجية جديدة ضد الحكومة.

والمسيرة النقابية كانت مقررة في 10 أبريل الجاري بمدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة المغربية.

وقرار التأجيل ربطته النقابات بلقائها المرتقب بعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، في مقر رئاسة الحكومة في الرباط يوم الثلاثاء المقبل أي في 12 أبريل الجاري.

نقابات المعارضة ترفض إصلاحاً حكومياً لصناديق التقاعد

ويأتي هذا اللقاء بطلب من رئيس الحكومة على خلفية التوتر الشديد، بحسب المراقبين، في العلاقة بين الحكومة والنقابات المقربة من أحزاب المعارضة، على خلفية مشروع قانون حكومي لإصلاح التقاعد، يتضمن رفعا تدريجيا في سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما.

ومن جديد مشروع قانون الحكومة لمراجعة صناديق التقاعد، زيادة مالية شهرية في الاشتراكات التي يدفعها الموظفون لتصل إلى 100 دولار أميركي شهريا.

وانتقدت نقابات المعارضة عدم تشاور الحكومة معها في الإعداد لمشروع القانون الحالي، كما تصفه بالقانون الذي سيضرب ظهر العمال والمستخدمين.