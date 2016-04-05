بعد تبليغ من المواطنين: إيقاف 42 سائقا مهنيا في المغرب

ساعدت اتصالات هاتفية لمواطنين مغاربة، بلغوا عن سائقين مهنيين يخالفون القانون، خلال سياقتهم حافلات نقل المواطنين، في سابقة من نوعها، في توقيف 42 سائقا مهنيا.

فوزارة النقل، كشفت في بلاغ صحافي حصل مراسل "العربية" على نسخة منه، عن اتخاذ عقوبات ضد السائقين المهنيين المخالفين الـ 42.

هذا وأتت هذه التوقيفات بعد بداية اشتغال أول مركز حكومي مغربي لتلقي شكايات المغاربة، عبر الاتصالات الهاتفية، في سياق حرب الرباط ضد حوادث المرور.

ففي أول حصيلة لاشتغال مركز تلقي اتصالات المواطنين، قامت دوريات متخصصة للشرطة والدرك بمراقبة 113 من حافلات نقل المواطنين.

وأطلقت الحكومة المغربية خريطة طريق جديدة لتخفيض ضحايا حوادث المرور، على الأقل إلى النصف.