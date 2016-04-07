مهاجرون مغاربة بإيطاليا يدعون محمد السادس لزيارتهم

تقف أسماء ايت زديب، 27 سنة، مهاجرة مغربية مقيمة في إيطاليا، وراء إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحمل اسم "صفحة محبي الملك محمد السادس في إيطاليا".

ففي حديث لـ"لعربية.نت"، أوضحت أسماء أنها مواطنة مغربية، من الحي العتيق في مدينة سلا قرب الرباط، موضحة أنها "كبرت على حب الملك محمد السادس"، وعندما انتبهت لوجود مغاربة مقيمين في إيطاليا من المتعلقين بالعاهل المغربي محمد السادس، أقدمت على إنشاء صفحة على أشهر موقع تواصلي بين المغاربة لتكون "منبراً جماعياً".

وبدأت أسماء رحلتها مع صفحة "محبي الملك محمد السادس في إيطاليا"، في العام 2012، لتتوقف عن تنشيط الصفحة، قبل أن تستأنف النشر من خلالها في شهر مارس من هذا العام.

تطلع لزيارة الملك محمد السادس لمغاربة إيطاليا

وتتطلع أسماء، بحسب تصريحاتها لـ"العربية.نت"، إلى إنجاح حملة لدعوة العاهل المغربي، للقيام بزيارة إلى مغاربة إيطاليا، متأثرة بـ"الأصداء الطيبة التي تتركها زيارات العاهل المغربي إلى دول العالم"، والصور التي يتداولها المغاربة للملك محمد السادس مع المهاجرين المغاربة.

هذا ويرى مراقبون أن المغاربة يعبرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالعاهل محمد السادس، وعن رغبتهم في لقائه، والتقاط صورة تذكارية معه.