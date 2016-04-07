نصفهم يجهل إصابته.. مليونا مغربي مصابون بالسكري

كشفت وزارة الصحة في المغرب عن استعدادها للقيام بنصف مليون كشف طبي مبكر عن داء السكري، لصالح الفئات الأكثر عرضة لداء السكري، في سياق حملة وطنية/ قومية سنوية ضد السكري.

فوفق إحصائيات جديدة لوزارة الصحة المغربية، اطلع عليها مراسل قناة "العربية"، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري، يقدرون بحوالي مليونين اثنين، أعمارهم من 25 سنة فما فوق.

ووفق الصحة فإن نصف المصابين بداء السكري "يجهلون إصابتهم بهذا المرض"، الذي يلقبه الأطباء بـ"القاتل الصامت".

الصحة: 60‎% من مرضى السكري يستفيدون من المجانية

وبلغة الإحصائيات، تتكفل وزارة الصحة بتوفير الرعاية والأدوية لفائدة 625.000 مصاب بداء السكري، من خلال مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، كما أن 60% من المصابين بالسكري، من حاملي بطاقة الدعم الطبي الحكومي المجاني.

ويأتي السكري في الرتبة الأولى في ترتيب "الأمراض الطويلة الأمد"، لدى المغاربة الذين يفتقدون خدمات أنظمة التأمين الصحي.

ويحتفل المغرب، اليوم الخميس، باليوم العالمي للصحة، من خلال "انطلاق المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتحسيس بداء السكري ومضاعفاته".