المغرب.. الكشف عن شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

كشفت اللجنة المشرفة على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المعروف اختصارا بـ "الكوب_22"، عن الهوية البصرية، للمؤتمر المرتقب، ما يين 7 و18 من شهر نوفمبر المقبل، في مدينة مراكش المغربية.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمؤتمر في بيان لها اطلعت عليه العربية.نت أن "اختيار الهوية البصرية" الجديدة، لمؤتمر الأمم المتحدة حول الأرض والمناخ، ينبني على رمز من رموز حضارة وتاريخ المملكة المغربية، وهو الموقع التاريخي المنارة، أحد معالم مراكش، الذي يعود إلى 700 سنة.

وتفسير الهوية البصرية، لمؤتمر "الكوب_22"، بحسب الرباط، "اختيار حدائق المنارة، في قلب الهوية البصرية"، محاطة بقطع من "السيراميك كرمز الأصالة المغربية"، في "شكل دائري يحيل على الشمس".

#كوب_22: حضور 196 دولة

وبحسب المشرفين على تنظيم "الكوب_22"؛ من المتوقع مشاركة أكثر من 25 ألفا من الحضور، من 196 دولة عبر العالم.

ووفق صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، ورئيس لجنة تنظيم "الكوب_22"، فإن "اختيار المغرب لتنظيم هذا الحدث، برهانات عالمية"، جاء كاعتراف بـ "الدور المهم للمملكة" المغربية، ولـ "سياساتها المتبعة في العقدين الأخيرين"، ما "منح للمغرب الشرعية، لاحتضان هذا المؤتمر، والقيام بدور سيسجله التاريخ".

هذا وشدد مزوار على رغبة المغرب، في "إيصال صوت إفريقيا"، لأنها "معرضة لظاهرة تغير المناخ".