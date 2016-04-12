المغرب.. عودة الحوار بين الحكومة والنقابات بعد قطيعة

بعد توقف دام أشهراً طويلة، عادت المركزيات النقابية لأحزاب التحالف الحكومي والمعارضة الثلاثاء، للجلوس على طاولة ما يسمى بالمغرب في الخطاب السياسي بـ "الحوار الاجتماعي".

وتتطلع النقابات للحصول، على "حزمة جديدة" من المكاسب، ولو في الأشهر الأخيرة من حياة الحكومة المغربية الحالية.

وكرسالة على حسن النية من نقابات أحزاب المعارضة، أعلنت هذه النقابات، عن إلغاء مسيرة احتجاجية سلمية، ضد الحكومة، في انتظار التعرف على عرض رئاسة الحكومة.

ومن جهته، أعلن عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أن الحكومة "بذلت مجهودا للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها"، كما "اتخذت إجراءات إضافية ذات حمولة اجتماعية كبيرة".

ونبه الرجل الأول في الحكومة، بما سجله المغرب من "اختلال في التوازنات المالية الكبرى"، موضحا أن "اقتصاد البلاد في محنة حقيقية".

وذكر بن كيران بقرار حكومته القاضي بـ "رفع الحد الأدنى للمعاش"، لصالح 12.500 من المستخدمين، مع "إخراج نظام للتعويض، عن فقدان الشغل"، مع "رفع الحد الأدنى للرواتب"، لتصل إلى 300 دولار أميركي، لصالح 53 ألف مستفيد.

وطبع التوتر علاقة الحكومة ونقابات المعارضة، منذ وصول أول حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.