المغرب وروسيا يتشاوران حول قضية الصحراء

أعلنت روسيا عن دعمها لجهود مجلس الأمن الدولي والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف في نزاع الصحراء الغربية، لما فيه مصلحة المواطنين وطبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وأعلنت موسكو أنها لا تدعم أي توجه لتسريع أو تعجيل العملية السياسية حيال أقدم نزاع في القارة الإفريقية.

وحسب بيان للديوان الملكي المغربي أجرى العاهل محمد السادس مباحثات هاتفية مطولة اليوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعبر العاهل المغربي والرئيس الروسي عن اهتمامهما بتطورات قضية الصحراء في إشارة إلى أزمة الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد زيارته إلى مخيمات تندوف واستعماله لمصطلح "احتلال" في وصفه لتواجد المغرب في إقليم الصحراء الغربية.

وأعلنت الرباط وموسكو عن في تعزيز التنسيق والإبقاء على اتصال دائم على خلفية نزاع الصحراء الغربية من أجل التوصل خلال شهر أبريل الجاري إلى نتيجة متوازنة ومثمرة.

ومن جهة ثانية، كشف بلاغ الديوان الملكي المغربي عن ارتياح متبادل للتشاور السياسي الثنائي المغربي الروسي.

وأعلنت المملكة المغربية أن زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا في منتصف شهر مارس الماضي فتحت عهدا جديدا في العلاقات بين البلدين وأرست لشراكة استراتيجية.