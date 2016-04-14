اتفاق تاريخي بين الحكومة المغربية والأساتذة المتدربين

نجحت المفاوضات الأخيرة في مسلسل "الأساتذة المتدربين" في المغرب، بإخراج الأزمة مع الحكومة، من النفق المسدود، صوب اتفاق مشترك، جرى توقيعه في مقر ولاية/ محافظة العاصمة الرباط.

فبعد 5 أشهر من مقاطعة جماعية للتكوين، واحتجاجات سلمية للأساتذة تحت التدريب، واعتصامات مفتوحة زمنيا ومكانيا، وتدخلات للشرطة خلفت عشرات من المصابين؛ شهدت الرباط في ليلة الخميس، توقيع اتفاق تاريخي، ينهي أبرز حركة احتجاجية فئوية في المغرب، خلال العام الجاري.

فبموجب الاتفاق، تلتزم الحكومة بتوظيف جميع الأساتذة المتدربين، مع عودتهم إلى صفوف التكوين الدراسي، لتدارك ما فاتهم من أسابيع طويلة، في الاحتجاج.

لجنة مختلطة للإشراف على توقيع اتفاق 13 أبريل

ويتضمن الاتفاق، بحس النسخة التي اطلعت عليها العربية.نت، تشكيل لجنة تتكون من قطاعات وزارية حكومية، التربية والتعليم، والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية، والوظيفة الحكومية، كما تضم ممثلين عن النقابات التعليمية، وعن "الأساتذة المتدربين"، وأخيرا ممثلين عن "المبادرة المدنية"؛ باعتبارها تضم أسماء مغربية لعبت دور الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمحتجين.

ومهمة اللجنة المشكلة، لحل مشكل "الأساتذة المتدربين"؛ تطبيق قرار "توظيف الفوج كاملا"، ومن جهتهم يلتزم "الأساتذة المتدربون" باستئناف التكوين في الأقسام.

وتواصلت طيلة أشهر، لعبة شد الحبال بين الحكومة وبين تنسيقية "الأساتذة المتدربين"، المطالبين بربط التكوين بشكل مباشر بالتوظيف في الوظائف الحكومية، من دون مباراة نهائية، بعد التكوين لأنها ستعيدهم إلى البطالة من جديد، مع مطلب ثاني هو إعادة النصف الثاني المحذوف حكوميا، من منحة مالية شهرية للتكوين.



