مهاجِمة الشرطي الألماني في فبراير مرتبطة بـ"داعش"

أعلنت النيابة الاتحادية الألمانية أن الفتاة الألمانية - المغربية، التي طعنت شرطياً في عنقه بهانوفر (شمال ألمانيا)، كانت على صلة بتنظيم "داعش".

وفي 27 فبراير، طعنت هذه الفتاة شرطياً بسكين، وما لبث شرطي آخر أن سيطر عليها. وقد أصيب الشرطي بجروح خطرة.

وكان المتحدث باسم نيابة هانوفر توماس كلينج قد قال لوكالة فرانس برس، إن المحققين يسعون منذ ذلك الحين إلى معرفة ما إذا كان هذا الاعتداء مرتبط باضطرابات نفسية، أو ما إذا كان ناجماً عن "حافز إيديولوجي محتمل".

وقد صدر، الخميس، رسمياً الأمر بحبس هذه الفتاة ووضعت في السجن. ووجهت إليها تهمة محاولة القتل والضرب والتسبب بجروح، وتقديم دعم إلى تنظيم إرهابي، كما ذكرت النيابة الاتحادية الخميس.

وتفيد نتائج التحقيق، كما ذكرت النيابة، بأن الفتاة التي ذكرت أن اسمها صفية س. اعتنقت منذ نوفمبر 2015 على الأقل، "الفكر المتطرف لتنظيم داعش"، وكانت على اتصال عبر الإنترنت بـ"مقاتل في التنظيم في سوريا".

من جهة أخرى، أضافت النيابة الاتحادية أن صفية س. كانت في يناير 2016 في اسطنبول، حيث أجرت كما يسود الاعتقاد اتصالات باثنين من عناصر "داعش" قبل أن تعيدها والدتها إلى ألمانيا.

كذلك أوضح التحقيق أن الفتاة اقتنعت في تركيا بـ"شن عملية إرهابية" لحساب التنظيم، وهذا ما حملها على تنفيذ اعتداء 27 فبراير.