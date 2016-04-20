مهرجان فاس للموسيقى الروحية يحتفي بـ"المشيدات"

سيحتفي مهرجان فاس للموسيقى الروحية بالنساء المغربيات اللائي تركن بصماتهن في تاريخ المملكة، في إطار فعاليات الدورة الـ22، التي ستجري فعالياتها ما بين 6 إلى 14 من شهر مايو المقبل بالعاصمة العلمية.

وقال رئيس مهرجان ومؤسسة "روح فاس"، عبدالرفيع زويتن، في ندوة صحافية، عقدت قبل يومين بالدار البيضاء، إن دورة هذه السنة تحمل شعار "نساء مشيدات"، مضيفاً أن الاتجاه للاحتفاء بعدد من النساء المغربيات، نابع من الرغبة في إبراز الدور الأساسي الذي لعبنه في تقدم المملكة من أمثال كنزة الأورابية وفاطمة الفهرية.

وأبرز زويتن دور المغربيات المناضلات، اللواتي قاومن الاستعمار للحصول على الاستقلال.

وأشار إلى دور المرأة المغربية في مواكبة التحولات الشاملة التي يمر منها المغرب الحديث، معلنا أنه ابتداء من الدورة الـ22 للمهرجان سيتم الاحتفاء بدولة معينة كضيف شرف، وتم اختيار دولة الهند كضيف شرف لهذه الدورة.

وفي إطار سعيه للتعريف ببرنامج الدورة قال زويتن إن حفل افتتاح المهرجان، والذي سينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، سيتميز بتنظيم عرض فني تحت عنوان "سماء مرصعة بالنجوم"، إضافة إلى إحياء فرقة من الأوبرا المصرية سهرة خاصة بكوكب الشرق أم كلثوم، وكذا تنظيم سهرة للمطربة المغربية سميرة سعيد، فضلاً عن عدد من الثنائيات (ديو) لمجموعة من الفنانات والفنانين.

وعقب الندوة أعلن رئيس مؤسسة روح فاس، أنه قد تمت برمجة ندوات وأنشطة ذات العلاقة بالثقافة المحلية وبالمواضيع الأكاديمية تشمل الفكر والفلسفة وقضايا تتمحور حول المرأة، مشيراً إلى أن هذه الدورة ستكرم عالمة الاجتماع فاطمة المرنيسي ابنة مدينة فاس والتي كرست حياتها للدفاع عن المساواة بين الجنسين.