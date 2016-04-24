النجم الأميركي "بيتبول" يشارك بحفلات موازين

أعلنت "جمعية مغرب الثقافات" رسمياً عن مشاركة النجم الأميركي من أصول كوبية أرماندو كريستيان بيريز المعروف بـ"بيتبول" بفعاليات الدورة 12 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم".

وأفادت الجمعية في بيان لها أن دورة هذه السنة من المهرجان، والتي ستنظم من 20 إلى 28 مايو المقبل، ستعرف مشاركة "بيتبول" في حفل بمنصة السويسي المخصصة للأغنية الدولية، وذلك يوم 27 مايو المقبل.

وسبق للنجم الأميركي أرماندو أن شارك في فعاليات الدورة 12 لمهرجان موازين، حيث حظيت حفلته بإعجاب كبير من طرف الجمهور المغربي.

وبيتبول واسمه الحقيقي "أرماندو كريستيان بيريز" ممثل ومغني راب أميركي من أصل كوبي من مواليد ميامي سنة 1981.

وبدأ مسيرته الفنية سنة 2003. وشارك في أغنية بالعربية والإنجليزية بعنوان "حبيبي آي لاف يو" (Habibi I Love You) للمغني أحمد شوقي ومن إنتاج ريدوان.

يذكر أن مهرجان موازين إيقاعات العالم، رأى النور عام 2001، وفي إطار انفتاحه على الثقافات استطاع أن يمنح الجمهور المغربي رحلة سفر موسيقية لجميع بقاع العالم، ومنذ 15 سنة استضاف أكبر النجوم العالميين.