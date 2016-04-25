قمة بحرينية مغربية تستنكر التدخلات الإيرانية

استقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية يرافقه الأمير مولاي رشيد في زيارة لمملكة البحرين.

وجرت في قصر الصخير جلسة مباحثات رسمية بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأشاد العاهلان بالعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، وأكدا حرصهما على تنمية هذه العلاقات وتطويرها وصولا بها إلى أعلى المستويات من التعاون المثمر والبناء تحقيقا لآمال شعبيهما وتطلعاتهما لمزيد من التقدم والرقي.

وأكد عاهل البحرين دعم مملكة البحرين لوحدة التراب المغربي ورفض المساس بأي شبر من أراضيه وتأييد مساعي المملكة المغربية لحل النزاع في الصحراء المغربية.

ورحب العاهلان بالنتاج الإيجابية التي خرجت بها القمة الخليجية المغربية التي عُقدت في مدينة الرياض الأسبوع الماضي، وأكدت على عمق العلاقات الخليجية المغربية والتي ستعزز من أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين الجانبين.

وأشاد ملك البحرين بالجهود العاهل المغربي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال ترؤسه للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما ناقش العاهلان تطورات الأحداث في كل من فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا.

وجرى التأكيد على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمن واستقرار الدول وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

كما استنكر العاهلان التدخلات الإيرانية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المملكة ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لهذه الدول ودعمها للإرهاب والتي أجمعت على إدانتها إضافة لمجلس التعاون الخليجي كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما جرى التأكيد على تطوير التعاون في مجال الأوقاف الإسلامية والمعاهد الدينية والتعاون القضائي، إضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والبرامج الأكاديمية.

وقد تم التوقيع على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بين البحرين و المغرب في 7 نيسان/إبريل 2000.

كما قام الطرفان بالتوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية لسنوات 2016 و2017 و2018.

كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين والمعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية.