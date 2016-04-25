"القرويين" المغربية تستعد لعرض نادر للمخطوطات الإسلامية

تتحضر جامعة القرويين المغربية لافتتاح أبواب أقدم مكتبة عبر العالم، بعد استكمال أشغال الترميم والتجديد.

وتتواجد "القرويين" كمسجد وكأقدم جامعة عالمية في قلب المدينة العريقة لفاس، الملقبة بالعاصمة العلمية للمملكة المغربية.

وفي هذه المكتبة المغربية العريقة، تتواجد مجموعة لا تقدر بثمن من المخطوطات النادرة.

القرويين: اعتراف من غينيس

وحصلت جامعة القرويين باعتراف من موسوعة غينيس العالمية، كأقدم جامعة، لا تزال تمارس دورها الأكاديمي.

وتاريخياً، بدأت أشغال بناء جامع القرويين، في 30 يونيو 859 ميلادية، ومولته من ثروتها فاطمة الفهرية.

فيما يبلغ الجامع عمرياً 12 قرناً. ومن أبرز أساتذة القرويين تاريخياً: ابن خلدون، وابن الخطيب، وابن باجة، وابن العربي.