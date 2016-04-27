برلماني مغربي "يحتج" ويقدم استقالته على الهواء

في سابقة من نوعها، قدم عضو في البرلمان المغربي، استقالته مكتوبة، على الهواء مباشرة، إبان التلفزيوني، خلال جلسة المساءلة الشهرية، لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة.

وربط محمد أشرور، عضو مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، بين استقالته، وبين "عدم تقديم الحكومة للمساعدة"، لسكان دائرته الانتخابية، في منطقة والماس، في وسط المغرب.

وينتمي البرلماني المستقيل، إلى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الخصم الحزبي رقم واحد، لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي.

هذا وأتت الاستقالة، خلال مساءلة المؤسسة التشريعية المغربية، أمس الثلاثاء، لرئيس الحكومة، في قطاع الصحة.

وبع تسليمه لاستقالته المكتوبة، لرئاسة الجلسة، غادر البرلماني القاعة، معلنا أنه "ظهر عاجزا بشكل كلي" عن "تقديم إجابات"، أمام من يمثلهم" من المواطنين، في دائرته الانتخابية.

ومع اقتراب تشريعيات أكتوبر المقبل في المغرب، تتوالى المواجهات السياسية بين أحزاب المعارضة والحكومة.

ففي جلسة المساءلة الشهرية في البرلمان، طالب عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة من أعضاء كتلة حزب الأصالة والمعاصرة، غريمه الحزبي الأول، بالاستقالة جماعيا من عضوية المؤسسة التشريعية للمملكة المغربية.