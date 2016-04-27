عشية عيد العمال.. هل تتفق الحكومة المغربية مع النقابات؟

كشف مصدر من رئاسة الحكومة المغربية، أن "أفضل ما يمكن أن يقدم للنقابات"، مع اقتراب عيد العمال، فاتح مايو، من الحكومة، هو ما ستعرضه ورقة، ستصدر عن عبد الإله بن كيران، الرجل الأول في الحكومة.

وبين المصدر الحكومي، لجريدة "أخبار اليوم" الورقية، في عدد الأربعاء، أن المفاوضات الجارية تحت مظلة ما يسمى بـ "الحوار الاجتماعي"؛ "تعمل النقابات على عرقلتها"؛ وهذا اتهام مباشر موجه من الحكومة للنقابات.

ومن جهتها، كشفت مصادر نقابية مغربية، عن "عدم تحقيق أي تقدم في التفاوض" مع الحكومة.

آخر جولة

وبقيت أمام الحكومة والنقابات، بحسب المراقبين، جولة من أجل "فرصة أخيرة"؛ لتحديد مصير "الحوار الاجتماعي"، قبل نهاية عمر الحكومة الحالية، والفاتح من مايو، احتفالية العمال بعيدهم العالمي.

ونفذت النقابات مسلسلا طويلا من الاحتجاجات والمسيرات السلمية والإضرابات ضد الحكومة، لثني الحكومة عن تنفيذ إصلاح "غير متوافق ولا متشاور" عليه، لصناديق التقاعد.