أميركا تقترح إعادة بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو لاستئناف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة، ويعطي الرباط والمنظمة الدولية 4 أشهر للاتفاق على هذا الأمر.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يبلغ مجلس الأمن في غضون 4 أشهر ما إذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة أم لا.

وفي حال اتت إجابة الأمين العام سلبية، فإن مجلس الأمن يعرب عن استعداده "للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف"، بحسب مشروع القرار. وسيحال مشروع القرار على التصويت يوم الجمعة القادم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أثار موجة من الاحتجاجات في المغرب على خلفية تصريحات وصف فيها الوجود المغربي في الصحراء بالاحتلال ، وهو موقف ردت عليه الرباط بطلب مغادرة أغلبية الخبراء المدنيين في بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وإغلاق مكتب اتصال عسكري، لكنها أكدت أن قرارها لا يستهدف الأمم المتحدة، وإنما يعد احتجاجا على تصريحات بان كي مون.

لكن الأخير أكد في تقرير إلى المجلس أن مغادرة عاملين في البعثة بطلب من الرباط يمكن أن يهدد استقرار المنطقة بأكملها.