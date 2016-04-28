فوز وزير سياحة المغرب بجائزة شخصية العام السياحي 2015

حاز وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، على جائزة "شخصية العام السياحية" لسنة 2015، عبر تصويت إلكتروني شاركت فيه 122 هيئة في 23 فئة من 18 دولة عربية.

وأفاد بيان للوزارة بأن حداد تسلم هذه الجائزة من طرف المركز العربي للإعلام السياحي بدبي في الإمارات العربية المتحدة، في حفل حضره مسؤولون سياحيون ووسائل إعلام محلية وعربية وعالمية.

وأشار البيان إلى أن تكريم الوزير بهذه الجائزة جاء تقديراً لجهوده وخبرته وسعيه الدؤوب في خدمة السياحة العربية والمحلية، معتبراً أن هذا الفوز بمثابة دعم الحركة السياحية في الدول العربية، وتسليط الضوء على الإنجازات والمسارات السياحية البارزة لدعم القطاع السياحي في الدول العربية، وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

من جهته، قال حداد في كلمة له بالمناسبة إن "ثقافة السفر والتنقل أصبحت راسخة في العادات وتعتبر عاملاً أساسياً في التحول الاقتصادي العالمي الذي يتطور أكثر نحو قطاع الخدمات والصناعة والترفيه"، لافتاً إلى أن التحدي في السنوات المقبلة يرتكز على تعبئة أصحاب القرار وتعزيز الابتكارات المنجزة من طرف مهنيي السياحة في مختلف أرجاء العالم.

يذكر أن لجنة الجوائز كانت قد أعلنت خلال شباط/فبراير الماضي عن فوز لحسن حداد بجائزة "شخصية العام السياحية" بـ4569 صوتاً وحصوله على المركز الأول.

لحسن حداد من مواليد 1960 بمحافظة أبي الجعد، وهو سياسي، وعضو في حزب الحركة الشعبية. يشغل منصب وزير السياحة في حكومة بنكيران، منذ 3 كانون الثاني/يناير 2012.

نال شهادة الإجازة من جامعة محمد بن عبد الله بفاس سنة 1982، ثم شهادة الدراسات الجامعية العليا في شعبة الدراسات الأنغلو أميركية من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1984 قبل أن يختم مساره الدراسي في المغرب بشهادة دكتوراه السلك الثالث في العلوم الإنسانية سنة 1987، في الجامعة نفسها.

انتقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث حاز على دكتوراه الدولة في العلوم الاجتماعية من جامعة إنديانا (1993) وشهادة الأستاذية (ماستر) في تسيير المقاولات من جامعة سانت توماس بنيويورك سنة 1999.

عمل في المجال الجامعي كأستاذ ومدير برامج في مجموعة من المؤسسات كجامعة محمد الخامس (منذ 1984) وجامعة إنديانا (بين 1989 و1993) وجامعة الأخوين (بين 1994 و1997) وجامعة فيرمونت الأميركية (منذ 2001).

يشار إلى أن المركز العربي للإعلام السياحي انطلق عام 2008، بهدف تنشيط السياحة العربية البيئية ويضم في عضويته العديد من الإعلاميين العرب المتخصصين في الاقتصاد والسياحة من جميع الدول العربية.