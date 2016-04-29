المغرب يفكك خلية إرهابية خططت لإقامة "ولاية داعشية"

أعلن المغرب عن تفكيك خلية إرهابية جديدة تتكون من 3 أفراد موالين لـ"داعش" ينشطون جغرافياً في مدينة الناظور، في شرق شمال المملكة المغربية.

فبحسب ما كشفته الداخلية المغربية، في بيان صحافي اطلع عليه مراسل "العربية"، فإن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من قياديين في "داعش" لإنشاء "ولاية داعشية" في شمال المغرب.

وخططت "خلية الناظور الداعشية" لتنفيذ عمليات انتحارية بواسطة سيارات مفخخة تستهدف مؤسسات حيوية وحساسة داخل المغرب، كما استفادت الخلية من "دعم لوجيستيكي داعشي".

كما نفذ أفراد الخلية الإرهابية عمليات مراقبة وترصد لمجموعة من الأهداف الحساسة في مدينة الناظور، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، تمهيدا لـ"استهدافها في سياق مشروعهم الإرهابي".

وتتواصل فصول طويلة، بحسب المراقبين، من الحرب الاستباقية بين الرباط وخلايا وذئاب "داعش" الإرهابية.

وقام بتفكيك الخلية مكتب محاربة الإرهاب التابع للمخابرات المغربية، ويتواجد مقره في مدينة سلا قرب الرباط.