خلية داعشية خططت لاستهداف بروكسل عبر "مقاتل مغربي"

خططت "خلية الناظور الداعشية"، لتنفيذ عمليات إرهابية في مدينة الناظور المغربية، على البحر الأبيض المتوسط، في شمال شرق البلاد، وفي مدينة مليلية، الخاضعة للاستعمار الإسباني في المغرب، وفي العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وبحسب ما نشره الموقع المغربي "le_360 "، الإخباري، على الإنترنت، فإن الخلية خططت لضرب "ثكنة عسكرية" في مدينة الناظور المغربية، بالإضافة إلى التخطيط لضرب فنادق ومقر بلدية ومطار مدينة الناظور.

ومن أجل استهداف بروكسيل، خططت الخلية الإرهابية الداعشية، لاستخدام مقاتل مغربي، عائد من العراق.

خلية داعشية جديدة

هذا وأعلن المغرب، الجمعة الماضية، عن تفكيك خلية إرهابية جديدة، تتكون من 3 أفراد، موالين لداعش، ينشطون جغرافيا في مدينة الناظور، في شرق شمال المملكة المغربية.

وبحسب ما كشفته الداخلية المغربية، في بيان صحافي، فإن المشتبه بهم، تلقوا تعليمات من قياديين في داعش، لإنشاء "ولاية داعشية" في شمال المغرب.

وخططت "خلية الناظور الداعشية"، لتنفيذ "عمليات انتحارية"، بواسطة سيارات مفخخة؛ تستهدف مؤسسات حيوية وحساسة في داخل المغرب، كما استفادت الخلية من دعم لوجيستيكي داعشي.

