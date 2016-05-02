في الداخلة المغربية.. 4 أيام مع نساء يتسابقن في الصحراء

تصل آخر المتسابقات إلى خط النهاية، على وقع التصفيق وذلك بعد استكمال 20 كيلومترا من الجري وركوب الدراجات الهوائية، في "صحراوية_2016"، في مدينة الداخلة، عبى المحيط الأطلسي، في أقصى غرب جنوب المغرب.

وتحت خيمة مغربية، تجلس المتسابقات من النساء، لتناول وجبة غداء جماعية، سندويتشات من كفتة وسمك تونة بينما لا تتوقف الرياح عن تحريك رايات انتصبت فوق رمال الصحراء، على المحيط الأطلسي.

ومع أول خيوط المساء، ترتدي النسوة الرياضيات، لباس "الملفحة" الصحراويات، لتنقلن الإيقاع من الركض والسباحة، إلى الرقص على أنغام فرقة موسيقية صحراوية من مدينة الداخلة.

تباري رياضي من أجل جمعيات خيرية

فكلما غابت الشمس أكثر في المحيط الأطلسي، زادت النسوة من إيقاع الرقص على ضربات الطبلة والقيثارة، بعد التخلص من ضغط التباري الرياضي اليومي، طيلة أسبوع، على الرمال في الصحراء.

في اليوم الموالي، تعود النسوة الرياضيات لارتداء زي التنافس، الأسود اللون، وبعد تناول وجبة إفطار، تنطلقن صوب أول درس في رياضة التجذيف في المحيط الأطلسي.

وبعد وجبة سمك مشوي وعدس، تسارع النسوة المتنافسات من جديد، إلى خط الانطلاق، في مرحلة جديدة من التباري، لأن التنافس لا يتوقف إلا ليبدأ من جديد، الهدف الجماعي للنساء، هو النيل من جزأ من المنحة المالية النهائية، الموجهة لجمعية خيرية.

في كل فريق متباريتين

ففي كل فريق نسوي، متباريتين من جنسيات مختلفة، تركب واحدة دراجة هوائية، فيما ستركض الثانية، تحت شمس النهار، بين كثبان رملية سرعان ما تطرح صعوبات في الجري وقيادة الدراجة الهوائية، بعد تجاوز المتسابقات لمسافة من الجري على رمال المحيط الأطلسي.

وكلما اقتربت المتباريات من خط الوصول، ارتفعت درجة التنافس الرياضي، وزادت الحرارة المناخية، وكل راكضة ترى أمامها جمعية خيرية أو جمعية إنسانية، في المغرب أو الخارج؛ تحتاج إلى مبلغ مالي لاستكمال مسيرتها في البر والإحسان.

وللعام الثاني على التوالي، على امتداد أسبوع، تحتضن مدينة الداخلة، حدثا استثنائيا في المغرب؛ #الصحراوية: سباق من أجل التضامن، ويشترط الحدث الرياضي النسائي، على المشاركات أن يدافعن عن جمعية خيرية تساعد فئة اجتماعية في وضعية صعبة.



