ملك المغرب في زيارة رسمية إلى الصين لشراكة جديدة

من المرتقب أن يتوجه العاهل المغربي، محمد السادس، إلى الصين في زيارة رسمية، تنطلق يوم 11 من مايو الحالي.

وتمتد الزيارة 3 أيام، وتهدف، بحسب المراقبين، إلى فتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية، وفق ما كشفه الموقع الإخباري على "le_360".

وتأتي الصين في الترتيب ثالثة كـ"شريك اقتصادي" للمغرب خلف فرنسا وإسبانيا، فيما الرباط تأتي تاسعة إفريقيا كشركاء الصين.

وسيوقع البلدان حزمة اتفاقيات استراتيجية جديدة، لتمتين جسور التعاون الاقتصادي الثنائي العابرة للقارات.

الصين تتطلع لتبادل حر مع المغرب

وتتطلع الصين إلى إقناع المغرب باتفاق للتبادل الحر، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين بكين والرباط، قرابة 5 مليارات دولار أميركي.

وتواصل الرباط تنفيذ استراتيجية شراكات جديدة عبر المحاور المتعددة، أي الخروج من محاور العلاقات الدولية التقليدية التي ظلت محصورة لسنوات طويلة، على فرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، صوب آفاق شراكة جديدة عبر العالم، من قبيل الخليج العربي والهند والصين وروسيا.

في المقابل، زادت جاذبية المملكة المغربية باعتبارها، بحسب الاقتصاديين، "بوابة مفتوحة على كل إفريقيا"، و"جسراً تجارياً استراتيجياً" لكل أسواق دول غرب إفريقيا.