"حرب الطرق" تودي بحياة 762 مغربيا# في 3 أشهر

كشفت وزارة النقل في المغرب، عن حصيلة سوداء لما تسمى "حرب الطرق"؛ أي حوادث المرور، خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، بتسجيل 18.752 حادثا مروريا.

فبحسب ما كشفته الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، فإن 762 مواطنا مغربيا لقوا مصرعهم، في 686 حادثا مروريا قاتلا، في "حصيلة سوداء" على الطرق المغربي في المدن والقرى.

ومن باب المقارنة الإحصائية، فإن الثلاثة أشهر الاولى من العام الجاري، سجلت ارتفاعا بأكثر من 10‎‎%، في موتى "حرب الطرق" في المملكة المغربية، مقارنة مع عدد القتلى خلال نفس الفترة، من عام 2015.

ولمواجهة السبب الأول للوفيات في المغرب، فإن الحكومة ستطبق إجراءات مراقبة مشددة في الطرق خلال الشهور القليلة المقبلة، بالتزامن مع شهر رمضان والإجازات الصيفية وعيد الأضحى.

ووفق المعطيات الحكومية، فإن السلوك البشري الخاطىء يقف ورا ء 90‎‎% من الحوادث المرورية القاتلة.