الحكومة المغربية تطلق أول استراتيجية لمواجهة الفساد

كشف تقرير لمنظمة "ترانسبرانسي" (الشفافية) الدولية أن 26‎‎%، من المغاربة يرون أن "الفساد زاد مؤخرا"، فيما ذهب 64‎‎% من المستجوبين إلى أن "جهود الحكومة في محاربة الفساد سيئة".

وجاءت إماطة "ترانسبارنسي" عن تشخصيها للفساد في المغرب، مع إعطاء الحكومة لأول "استراتيجية وطنية/قومية لمكافحة الفساد"، تغطي عقدا كاملا أي 10 سنوات، وبغلاف مالي وصل إلى 1.9 مليار درهم مغربي.

وشدد تقرير "ترانسبارنسي" على أن الرشوة تنتشر أكثر في المحاكم في المغرب، بنسبة بلغت 31‎%‎، فيما الشرطة أتت ثانيا بمعدل انتشار مغربي وصل إلى 27%‎.

أول خطة مغربية للتصدي للفساد

واستنادا لتقرير منظمة الشفافية العالمية، فإن 1 من بين كل 3 أشخاص تعاملوا مع المحاكم دفعوا الرشوة، في حين أن 1 من 4 من الأشخاص الذين تعاملوا مع الشرطة دفعوا الرشوة.

وتعتمد الخطة المغربية للتصدي للرشوة على 239 مشروعا، ينقسمون على 10 أصناف من البرامج، أبرزها تحسين التواصل وخدمة المواطن، والإدارة الرقمية، والوصول إلى المعلومة، ونزاهة القطاع الخاص.

وستركز الاستراتيجية على اجتثاث الفساد في قطاعات ذات أولوية، كالصحة والأمن والقضاء. وتعهدت الحكومة المغربية بالقيام بـ"تقييم الحصيلة" في تنزيل هذه الاستراتيجية للتصدي للنفاس.

واعتمدت الحكومة في صياغة استراتيجية التصدي للفساد على تجارب 11 دولة أجنبية.