المغرب.. اعتقال داعشيين تسللا من الجزائر

أعلن المغرب عن إيقاف عنصر موالي لتنظيم "داعش" في مدينة السعيدية (شرق)، خلال تسلله إلى داخل البلاد عبر الحدود البرية الجزائرية.ووفق وزارة

الداخلية المغربية، فإن الداعشي ينحدر من مدينة سيدي بنور (وسط)، وكان يجري البحث عنه بعد مغادرته المملكة قصد الالتحاق بـ"داعش" في ليبيا.

وذكرت الرباط أن المتطرف على صلة بخلية إرهابية تم تفكيكها في آذار/مارس الماضي داخل المغرب.

كما كشفت أن توقيف الأول مكّن من رصد وإيقاف داعشي مغربي ثان في سيدي بنور، حاول أيضاً الالتحاق بمعسكرات التنظيم في ليبيا، قبل العودة مؤخراً إلى المملكة بعد تسلله من الجزائر.‏