الداخلية المغربية: أكثر من 127 ألف جريمة وجدت حلا أمنيا

كشفت معطيات إحصائية جديدة في المغرب أن الـ3 أشهر الأولى من سنة 2016 سجلت فك 127 ألفا و508 قضايا إجرامية.

وبسحب ما كشفته الداخلية المغربية، فإن جرائم "الضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة" عرفت انخفاضا بنسبة 17.78‎‎%.

كما أوقفت المصالح الأمنية المغربية أكثر من 124 ألف شخص مبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة.

وتحول موقعا التواصل الاجتماعي واسعا الانتشار مغربيا "فيسبوك" و"يوتوب"، إلى منصتين للمواطنين المغاربة للتشكي حيال أي "عمل إجرامي" ولتداول تفاصيل سرقات واعتداءات بالأسلحة البيضاء.

وأعدت المصالح الأمنية المغربية "خطة استباقية" لمواجهة الجرائم، ترتكز أولا على "الحضور الأمني" في الشوارع العامة وفي الساحات مع "نشر فرق أمنية متحركة".

ومن جهة ثانية، باتت الجريمة مغربيا خاضعة للدارسات القبلية والبعدية، لرفع "درجة القدرة على التدخل والاستباق".