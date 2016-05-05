دعوة مغربية لـ "ميثاق جديد" للاتحاد المغاربي

في اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية، شددت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية، على أهمية الوحدة المغاربية بالنسبة لكافة دول الاتحاد.

ففي "كلمة رسمية" باسم الرباط، ذكرت المسؤولة الدبلوماسية المغربية بـ "إيمان المغرب بحتمية المصير المشترك للدول المغاربية الخمس"، وبتشبث المملكة المغربية ببناء الاتحاد المغاربي.

وأمام ممثلي دبلوماسيات الدول المغاربية، أوضحت بوعيدة أن الاتحاد المغاربي هو خيار استراتيجي منصوص عليه في الدستور المغربي، مضيفة أن الرباط تلتزم من أجل "مواصلة العمل لانبثاق نظام مغاربي جديد يسمو على كل مصادر الخلاف.

انتقاد مغربي لـ"الجمود المغاربي"

وعادت الوزيرة المغربية إلى انتقاد سابق للعاهل محمد السادس للجمود الذي يعرفه بناء المغرب الكبير رغم توفر الاتحاد على كافة المؤهلات، في تعارض مع دينامية العصر ومع التطلعات المشروعة للشعوب المغاربية.

وفي مواجهة الظرفية المغاربية الدقيقة والتحديات الاقتصادية والأمنية والتنموية التي تعرفها المنطقة المغاربية، طالب المغرب من العاصمة تونس اعتماد الاتحاد على مقاربة مغاربية منسجمة ومندمجة وتشاركية، تمكنه مستقبلا من التحول إلى كتلة قادرة على التأثير في مجريات الأحداث.

ومن دعوات الرباط لجواره المغاربي، الانخراط في المبادرات السلمية لإيجاد الحلول المناسبة للأزمات في المنطقة، تحت مظلة مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، والحفاظ على وحدتها.