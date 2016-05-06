الطيب البكوش أميناً عاماً لاتحاد المغرب العربي

تم اليوم الخميس الإعلان عن تعيين وزير الشؤون الخارجية التونسي الأسبق، الطيب البكوش، أمينا عاما لاتحاد دول المغربي العربي، خلفا للتونسي الحبيب بن يحيى، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي، اليوم بتونس.

الطيب البكوش ولد في 13 أبريل 1944 بجمال من محافظة المنستير بالساحل التونسي، وهو أستاذ جامعي تونسي، سياسي وقيادي نقابي وحقوقي ووزير سابق للخارجية في حكومة الحبيب الصيد التي تشكلت في فبراير 2015.

ويعد البكوش أحد الرموز النقابية بتونس، وتقلد خطة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بين 1981 و1984، كلف بوزارة التربية في حكومة الباجي قائد السبسي بعد الثورة، إلى جانب كونه ناطقا رسميا باسمها، كما عرف بنشاطه في المجال الحقوقي.