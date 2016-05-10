وسط هيمنة الإنترنت.. "الصحف الورقية" في خطر بالمغرب

كشفت نتائج دراسة جديدة صادرة عن الفدرالية المغربية لناشري الصحف؛ أن الإنترنت وقراءة الصحف بشكل مجاني، تهدد قطاع الصحافة الورقية في المغرب.

ومع ارتفاع عدد المواقع الإخبارية على الإنترنت، تشمل 68‎%‎ من المستجوبين، تراجعت قراءة الصحف الورقية، بحسب الدراسة الحديثة.

وفي اعتراف غير مسبوق، أقرت فدرالية ناشري الصحف؛ جمعية غير حكومية لمالكي الصحف الورقية اليومية والأسبوعية، بأن اتساع ظاهرة قراءة الصحف بالمجان في المقاهي، حوالي 63‎%‎، من الذين شملتهم الدراسة، من أسباب تراجع قراءة وشراء الجرائد الورقية.

21% قرأوا صحيفة ورقية

وبلغة الإحصائيات، فإن 21‎%‎، من المستجوبين أعلنوا أنهم "قرأوا صحيفة ورقية بالأمس قبل الاستجواب"، فيما عبر 7‎%‎ أنهم قرأوا مجلة أسبوعية، خلال الأسبوع الماضي، فيما 6‎%‎ كشفوا أنهم "قرأوا مجلة شهرية".

ويبلغ ثمن النسخة الواحدة من الجريدة اليومية الورقية في المغرب؛ 4 دراهم مغربية.

ويربط مراقبون بين استمرار صحف ورقية في التواجد في السوق المغربية، وبين تواجد دعم مالي حكومي سنوي أو دعم مالي حزبي أو مقاولات كبرى لها ارتباطات مصالح بصحف ورقية بالفرنسية.

وتشتكي يوميات ورقية صادرة باللغة العربية في المغرب، باستمرار "غياب التنافسية" في الحصول على الإشهار في المطبوعات.