جمارك المغرب تحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من أوروبا

أحبطت الجمارك المغربية، في ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط، "محاولة إدخال كمية كبيرة من المخدرات القوية" قادمة من أوروبا في اتجاه المملكة المغربية.

واعتقلت المصالح ذاتها 3 مشتبه فيهم، على صلة بمحاولة تهريب المخدرات الصلبة، إلى داخل المملكة المغربية.

وفي محجوزات الجمارك المغربية أكثر من 12 كيلوغراما من الهيروين، وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكوكايين، و400 قرص مهلوس، و30 نرجيلة/ أرجيلة.

مخدرات بحقيبة مسافر

وتمت عملية حجز المخدرات إبان "تفتيش حقائب أحد ركاب الحافلة " مواطن مغربي، قادم من العاصمة البلجيكية بروكسيل، على "متن حافلة للنقل الدولي".

فيما تم أيضا اعتقال سائق الحافلة، الحامل للجنسية الإسبانية، ومن المعتقلين شخص ثالث مغربي كان يتواجد في قاعة الانتظار بالمحطة البحرية لطنجة.

ويحاول مهربون دوليون استخدام ميناء طنجة المتوسط، على البحر الأبيض المتوسط، لتهريب المخدرات سواء في اتجاه داخل أو خارج المغرب.