محمد السادس يعفي الصينيين من التأشيرات لدخول المغرب

وقع العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الشعب، في العاصمة بكين، "الإعلان المشترك" لـ "شراكة استراتيجية" مشتركة.

وترأس العاهل المغربي والرئيس الصيني، "التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي"، في المجال القضائي والقنصلي والاقتصادي والمالي والصناعي، بالإضافة إلى قطاعات سيغطيها التعاون المشترك؛ السياحة والثقافة والطاقة والبنية التحتية.

وقبل التوقيع على الاتفاقيات الثنائية، لفتح "صفحة جديدة" بين الرباط وبكين، أكثر طموحا، وفق المراقبين، أجرى الملك محمد السادس والرئيس بينغ "مباحثات موسعة".

ووجه العاهل المغربي محمد السادس خلال هذه الزيارة، بـ "إلغاء التأشيرة"، لدخول المملكة المغربية، لفائدة المواطنين الصينيين ابتداء من شهر يونيو 2016.

فبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية عن صلاح الدين مزوار، وزير خارجية الرباط، فإن القرار يأتي في سياق رؤية الملك محمد السادس، و"رغبته في تعميق وتنويع العلاقات المغربية الصينية".

ويترجم هذا القرار، وفق رئيس الدبلوماسية المغربية إرادة المملكة المغربية في الانفتاح، وفي "تعزيز المبادلات الإنسانية والثقافية والاقتصادية والسياسية"، بين المغرب والصين.