رئيس حكومة تونس: كل تدخل في الشأن الليبي خطأ

أعلن الحبيب الصيد رئيس حكومة تونس، أن الملف الليبي هو "شأن ليبي داخلي"، مضيفا أن "كل تدخل في الشأن الليبي غلط".

ففي ندوة صحافية، عقدها في فندق في الرباط، شدد رئيس حكومة تونس، أن بلاده "لم تتدخل في ليبيا"، ومذكرا في نفس الاتجاه، بـ "الموقف التونسي الواضح" من الشأن الليبي، منذ شهر فبراير 2011.

وشدد المسؤول الحكومي الأول التونسي، أن بلاده "لم تساهم في تدمير، ولم تعرقل الوضع في ليبيا"، موضحا أن "تونس كانت مع الشعب الليبي، ومع اختيارات الشعب الليبي"، وموضحا أن تونس "لم تكن لها سياسة ممنهجة، لإلحاق الضرر بالشعب الليبي".

الصيد: 400 ألف ليبي في تونس

وفي سياق دفاعه عن تونس، أمام الصحافيين المغاربة، أوضح المسؤول التونسي أنه في "وقت المشاكل، ووقت الأزمة الكبيرة في ليبيا"، بقيت أبواب تونس، مفتوحة للإخوة الليبيين".

هذا وكشف رئيس حكومة تونس أن بلاده، "تواصل احتضان ما لا يقل عن 400 ألف ليبي".

وفي ملف محاربة الإرهاب، أعلن رئيس حكومة تونس، عن وجود تعاون مع المغرب والجزائر، موضحا أنه ناقش الموضوع في محادثاته في الرباط، مع عبد الإله بن كيران، رئيس حكومة المغرب، داعيا إلى "تدعيم التعاون الثنائي"، ومتحدثا عن "تبادل للمعلومات مع الرباط ضد الإرهاب".

وبين تونس والجزائر، يتواجد تعاون متين وتنسيق هام"، بحسب المسؤول التونسي، لمقاومة الإرهاب على "كامل الحدود التونسية الجزائرية".