الرباط وبكين توقعان أكبر عدد من اتفاقيات التعاون

انتقل المغرب والصين إلى ترجمة تطبيقية للمرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية، تحت مظلة "الشراكة الاستراتيجية" بتوقيع "حزمة اتفاقيات"، في سياق الزيارة الرسمية و"التاريخية" بحسب الرباط، للعاهل المغربي محمد السادس إلى بكين.

ففي اليوم الثاني من زيارة الملك محمد السادس إلى الصين، وقعت الرباط وبكين "15 اتفاقية" دفعة واحدة، أي أكبر عدد من الاتفاقيات المشتركة الثنائية، بحسب المراقبين، للتشبيك ولتبادل المصالح.

وفي الاتفاقيات المغربية الصينية "مذكرة تفاهم" لتحويل المياه وإنجاز دراسات في أفق توقيع عقد توسيع وصيانة محطة حرارية في المغرب، واقتناء وبناء وحدة لصناعة الحافلات الكهربائية في المغرب.

تطلع مغربي صوب السياح الصينيين

وحضرت السياحة في اتفاقيات الرباط وبكين، بإعلان شراكة سياحية لاستقطاب المغرب لعدد أكبر من السياح الصينيين، لأنهم من "سياح العالم الجدد" الذين لهم قدرة شرائية مع رغبة في السفر.

وستستفيد المملكة المغربية من الصين من أجل "إحداث وحدة للإنتاج الصناعي لسخانات الماء الشمسية" في المغرب، مع "تطوير وحدة لإنتاج خلايا اللاقطات الشمسية".

ومن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والصين، "مذكرة للتفاهم" لـ"إحداث منطقة صناعية وسكنية" في المغرب بشراكة مغربية مع مجموعة صينية، اسمها "هايتي"، واتفاقية جديدة للتعاون في مجال الاستثمار والمالية.

الصين تتطلع لتوسع إفريقي عبر المغرب

ومن البوابة المغربية، تستعد الصين لتثبيت أقدامها في القارة الإفريقية، من بوابة اتفاقية مع الرباط لـ"إحداث مركب صناعي صيني مغربي" بصندوق للاستثمار صيني مغربي بقيمة مليار دولار أميركي، يغطي قطاعات صناعة الطيران والمالية والمركبات الصناعية والبنية التحتية.

ووقعت الرباط وبكين على "مذكرة للتفاهم" من أجل تطوير مركز صناعي ولوجستيكي، لتصنيع قطع غيار الصناعات السككية والخاصة بالسيارات والطيران.

وستتعاون الصين مع المغرب لـ"تطوير مناطق لوجستيكية جاهزة بإفريقيا" عبر الجمع بين الخبرة المغربية والصينية في مجال الهندسة والبنية التحتية مع "الاستفادة من التجربة المغربية في تهيئة المنصات اللوجستية".