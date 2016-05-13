"أبو البتول الذباح".. تشادي خطط لاستهداف طنجة المغربية

بث الموقع الإخباري المغربي "طنجة_24" صورا لعملية اعتقال مكتب محاربة الإرهاب لداعشي تشادي في مدينة طنجة شمال المغرب.

وبحسب "طنجة_24"، فإن الأمر يتعلق بمواطن تشادي ملقب بـ"أبي البتول الذباح" ويبلغ من العمر 33 عاما.

ونفذ مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة عملية الاعتقال في بيت في عمارة سكنية، تحت حراسة أمنية مشددة، على "الشريط الساحلي" (أي كورنيش مدينة طنجة) على البحر الأبيض المتوسط.

محجوزات لمواد لصناعة المتفجرات

وعثر "الكومندو الأمني المغربي" في مخبأ الداعشي على "مواد سائلة وصلبة تستعمل في صنع المتفجرات" مع "عدد من أجهزة اللاسلكي" و"سترات الواقية للرصاص".

وكشف المغرب، في صباح الجمعة، عن تمكن مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للمخابرات الداخلية المغربية من "إجهاض مخطط إرهابي خطير" على خلفية "إيقاف مواطن تشادي داعشي"، اليوم الجمعة، في "أحد البيوت الآمنة" في مدينة طنجة، في شمال المملكة المغربية.

وبحسب بلاغ صحافي توصل به مراسل قناة "العربية"، فإن "العملية الأمنية الاستباقية" جرت "بناءً على معلومات ميدانية دقيقة"، وفي سياق يبصمه "تصاعد التهديدات الإرهابية" الداعشية ضد الرباط، بحثا عن "خلق ولايات داعشية" مغربيا اقتداءً بـ"فرع التنظيم في ليبيا".

و"الذئب المنفرد" التشادي جرى إرساله من داعش، بحسب الرباط، في "مهمة ميدانية" إلى داخل المغرب، من أجل "تأطير وتكوين خلايا نائمة"، تضم "متطرفين جزائريين ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشي"، في أفق "شن عمليات إرهابية نوعية"، تستهدف "مقرات بعثات دبلوماسية غربية ومواقع سياحية" في سياق "زعزعة أمن واستقرار البلاد تماشيا مع أجندة داعش".