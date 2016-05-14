تفاصيل جديدة بعد اعتقال "الداعشي التشادي" في المغرب

مكنت عملية إيقاف المواطن التشادي الموالي لتنظيم "داعش" بتاريخ 13/05/2016 بطنجة، من حجز أكياس بلاستيكية تحتوي على مساحيق ومواد سائلة يشتبه باستخدامها في صناعة المتفجرات، ‏وكذا طنجرة ضغط وبطاريات وأسلاك كهربائية، إضافة إلى كريات معدنية وصدريات معدة لتثبيت أحزمة ناسفة، وذلك بشقة بنفس المدينة اتخذها المعني بالأمر كبيت آمن.

كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مخطوطات تتضمن كيفية صناعة المتفجرات وكذا تسجيلات مرئية تخص الأهداف التي تم رصدها من طرف هذا الإرهابي ببعض مدن المملكة.

‏وقد أكد البحث الأولي كون هذا الأخير خطط لاستهداف فنادق مصنفة وثكنات عسكرية ومراكز أمنية ومقر إحدى البعثات الدبلوماسية الغربية بالمملكة.

‏كما خطط المعني بالأمر بمعية أعضاء خليته، لاحتجاز وتصفية رهائن، خصوصا من بين العناصر الأمنية، وذلك بهدف حث متطرفين حاملين لنفس الفكر على الانخراط في مشروعه الإجرامي.