دعوة مغربية لاحترام "الضوابط السعودية" لموسم الحج

أشاد المغرب بـ"كافة الترتيبات التنظيمية" للمملكة العربية السعودية لموسم الحج المقبل 1437 هجرية.

ففي بلاغ صحافي، أعلنت الرباط عن "تقديرها الكبير للجهود المتواصلة" للرياض لخدمة حجاج بيت الله بـ "دون استثناء"، تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن جهة ثانية، أكدت المملكة المغربية على "ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الموضوعة" من قبل "السلطات السعودية" لموسم الحج المقبل، داعية إلى "الحرص على الاحترام التام" لهذه الضوابط، لأنها "شأن سيادي" سعودي من أجل "ضمان لأمن وسلامة وراحة الحجاج".

وتربط الرباط بالرياض "علاقات ثنائية استراتيجية"، بتوجيه من العاهلين المغربي محمد السادس والسعودي سلمان بن عبدالعزيز.