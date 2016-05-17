المغرب: جميع المنتوجات الاستهلاكية لشهر رمضان متوفرة

أعلن المغرب أن "وضعية تموين الأسواق" تشهد "وفرة في المواد والمنتجات، وبعرض يستجيب للحاجيات".

فقبيل أيام من شهر رمضان، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان صحفي أن "المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا" خلال شهر رمضان "متوافرة أمام جميع المغاربة في كل الأسواق".

ومن جهة ثانية، أعلنت الرباط عن "إجراءات استباقية" جرى اتخاذها "بغية تأمين حاجيات السوق" و"لتدارك أي نقص محتمل في بعض المواد" التي "يكثر عليها الطلب" رمضانيا.

توجيه بتكثيف مراقبة الأسواق

ووجهت الداخلية بـ"مواصلة وتكثيف العمل" الذي "تقوم به أجهزة تتبع وضعية التموين وبالمراقبة طيلة أيام السنة"، مع "تنسيق الجهود" لـ"تحقيق رؤية منسجمة وموحدة تضاعف من نجاعة تدخل السلطات" المغربية.

وطالبت الرباط من المسؤولين الالتزام بنهج "اليقظة لضمان السير العادي للأسواق"، مع القيام بـ"رصد أي خلل محتمل في التموين" مع "تكثيف عمليات المراقبة قبل وخلال شهر رمضان"، مع "اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين".

ومن أجل "ضمان صحة وسلامة المستهلكين"، دعت الداخلية إلى إعطاء "أهمية لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك"، مع "تكثيف عمليات المراقبة" لتتبع المواد الاستهلاكية حيال "مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها"، مع "الحرص على تغطية مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الإنتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية لتفادي المخاطر المحتملة".