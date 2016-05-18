الرباط تستدعي سفير واشنطن بسبب "تقرير حقوقي"

أعلن المغرب استدعاء السفير الأميركي في الرباط من قبل الخارجية المغربية.

يأتي استدعاء ممثل واشنطن في الرباط احتجاجاً على تقرير لوزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان، صدر في أبريل الماضي.

ويعد استدعاء السفير أقصى درجات الاحتجاج الرسمية الدبلوماسية.

واستقبل ناصر بوريطة الوزير المنتدب في الخارجية المغربية السفير الأميركي في الرباط، بحضور ياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجية المغربية.

وخلال المقابلة، جرى "استعراض 3 حالات" تؤكد "التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة"، المرتبطة بتقرير الخارجية الأميركية، وفق ما أعلنت الرباط.

من جهة ثانية، قالت الحكومة المغربية إنه "لا تنكر الخارجية الأميركية هذه الحالات الملموسة".

واحتجت الرباط على التقرير السنوي للخارجية الأميركية الذي صدر في أبريل الماضي، وانتقد "تغييب الحريات والحقوق على أرض الواقع في المغرب"، متحدثاً عن "فارق واسع ما بين الورقي والتطبيقي".

ووجهت الخارجية الأميركية، خلال السنوات القليلة الماضية، "انتقادات حادة" للرباط في ملف حقوق الإنسان.