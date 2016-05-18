منظمة مغربية حقوقية تطلب بتمكينها من معلومات الانتخابات

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قبيل 5 أشهر من إجراء التشريعيات المغربية في 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بتمكين مراقبي الانتخابات من المستقلين من كل المعلومات الخاصة بالانتخابات، وأهمها نسخ من محاضر مكاتب التصويت.

كما شددت المنظمة في مذكرة رسمية، حصل على نسخة منها مراسل "العربية"، على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مع تعزيز ثقة المواطنين فيها لرفع نسبة المشاركة انتخابياً.

وتسمح السلطات المغربية بتواجد مراقبين مستقلين من المغاربة والأجانب منذ تشريعيات 2007 بمكاتب التصويت في المدن والقرى، مع تمكين الأحزاب السياسية المغربية المشاركة في التشريعيات من مراقبين تابعين لها في مكاتب التصويت.

ثاني تشريعيات تحت مظلة دستور 2011

يشار إلى أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من كبريات المنظمات المغربية غير الحكومية العاملة في مجال الترافع عن حقوق الإنسان.

ويستعد المغرب لإجراء ثاني انتخابات تشريعية تحت مظلة دستور 2011.

من جهتها، تؤكد حكومة الرباط استكمال كل الترتيبات القانونية واللوجيستية والإدارية لإجراء الانتخابات.