رئيس الحكومة المغربية يعود للمدرسة لتعلم "الإنجليزية"

قرر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران العودة إلى المدرسة لتلقي دروس مكثفة في اللغة الإنجليزية، بموافقة ملكية، وعلى نفقة الدولة.

وسافر بنكيران هذا الأسبوع لمدينة "سبا" البلجيكية، لأحد المعاهد المتخصصة في تعليم اللغة الإنجليزية هناك والموجهة خصوصاً للسياسيين وكبار الشخصيات، لتعلم هذه اللغة في مدة قصيرة لا تتجاوز ستة أيام.

وحاول بنكيران منذ مدة الاستعانة بأستاذ مغربي من أجل تلقينه أبجديات اللغة الإنجليزية.

وسبق لرئيس الحكومة أن أبدى أسفه على عدم إتقانه الحديث باللغة الإنجليزية، معلنا أمله في تلقنها نظرا للمكانة التي تحتلها هذه اللغة في جميع أرجاء العالم.