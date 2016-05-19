10 ملايين مغربي استفادوا من "محاربة الفقر"

في ذكرى إعلان العاهل المغربي محمد السادس "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، كشفت معطيات إحصائية حكومية مغربية أن ما بين 2005 و2015، جرى تنفيذ أكثر من 42.000 مشروع استفاد منها 10 ملايين مغربي.

وفازت "مبادرة محاربة الفقر" المغربية، في 2005، بالرتبة 3 عالمياً، وسط 135 برنامجاً للتنمية الاجتماعية هي الأكثر أهمية في العالم.

وبحسب الرباط، فإن مبادرة محاربة الفقر "حدث اجتماعي ومشروع مجتمعي متجدد، مكنت من إدخال نمط جديد للتسيير/ التدبير على أساس من الشفافية والتنمية المستدامة الشاملة لأن الأمر يتعلق بـمنتوج وطني متفرد".

ومن المرتقب إطلاق المرحلة الثالثة من أكبر مبادرة في أفريقيا لمحاربة الفقر خلال العام الجاري، بدعم من شركاء المغرب عبر العالم، وبتمويل وقروض من بنوك عالمية.

وكان العاهل المغربي محمد السادس أطلق في 2005 أكبر مبادرة للتصدي للفقر وللهشاشة وللعزلة في المغرب.

وخلقت مبادرة محاربة الفقر آلافاً من التعاونيات والجمعيات في قرى بقيت لعقود طويلة معزولة، وفرصاً للعمل دائمة ودخلاً ثابتاً.