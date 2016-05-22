أفضل تعاونيات مغربية في معرض بالرباط

تجمعت في ساحة المنزل الأبيض، في شارع محمد الخامس في الرباط، مئات من تعاونيات وجمعيات غير حكومية لـ5 أيام، في معرض للمنتجات المجالية ولاتراثية، مثل عسل طبيعي وزيت زيتون وزيت أركان وأنواع مختلفة من الكسكسي بكل أصناف الأعشاب.

وهذه الجمعيات والتعاونيات تشتغل بنظام مرافقة ومساعدة مالية وإدارية وتقنية، من تنسيقية محاربة الفقر في وزارة الداخلية المغربية منذ 2005، تاريخ إطلاق العاهل المغربي محمد السادس "لأكبر مخطط" في تاريخ المملكة المغربية للتصدي للفقر وللعزلة وللهشاشة منذ أكثر من نصف قرن.

فتحت خيام بيضاء تغري المنتجات المجالية المغربية آلاف الزوار الباحثين عن زيت أركان للتجميل، المنتج المطلوب أكثر نسائيا مغربيا، أو أحد النباتات الطبية القادمة من جبال الأطلس الكبير، أو آخر منتج للعسل الشافي من سلسلة جبال الريف.

وهذا المعرض، وفق المراقبين، هو "واجهة هامة جدا" لكل الجمعيات والتعاونيات الناشطة مغربيا في القرى البعيدة عن المدن الكبرى، لمكافأتهم على تعب سنة من الاشتغال، بحضورهم إلى العاصمة الرباط لتقديم أفضل المنتجات أمام الزوار من ضيوف المغرب من الخارج، أو من المواطنين الباحثين عن مواد استهلاكية أو ملابس صحراوية مغربية أو نباتات طبية أو دقيق لمكمل غذائي.