برنامج لتدريب العاملين بسجون المغرب على محاربة التطرف

يطلق المغرب، غدا الاثنين، "أول برنامج حكومي مغربي" لتكوين موظفي المؤسسات السجنية في ترويج خطاب التسامح، ومحاربة خطاب التطرف بين النزلاء/السجناء.

والهدف من التكوين، وفق بيان صحافي صادر عن إدارة السجون المغربية واطلع عليه مراسل "العربية": "إكساب العاملين في السجون معارف ومهارات للوقاية والتصدي للتطرف، مع تعزيز ثقافة حقوق الإنسان".

وهذا البرنامج الأول من نوعه مغربياً، سيتم بشراكة مغربية مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسفارة اليابان في المغرب، ورابطة علماء المغرب.

تعزيز قدرات العاملين في السجون المغربية

ومن أهداف هذا البرنامج، بحسب الرباط، "تعزيز قدرات موظفي السجون والعلماء في مجال تحليل وتقييم المخاطر الناتجة عن تفشي العنف"، خاصة في التصدي لـ"ظاهرة التطرف داخل السجون"، إضافة إلى "تلقي وسائل وطرق جديدة" ستمكنهم من "تحديد مكامن الضعف المرتبطة بالسلوكات الخطيرة" سجنياً.

وينطلق البرنامج الفريد من نوعها مغربياً، في 3 سجون، قبل أن تتوسع دائرة الاستفادة إلى كل المراكز السجنية المغربية.

وتبلغ موازنة البرنامج، قرابة 864 ألف دولار أميركي، بدعم من الحكومة اليابانية.