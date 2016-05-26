قاضي التحقيق المغربي يستجوب داعشيا من تشاد

استمع قاضي التحقيق لملفات الإرهاب في المغرب، الأربعاء، للداعشي التشادي الذي وقع بين يدي مكتب محاربة الإرهاب خلال الأيام الماضية، وذلك في منزل آمن بمدينة طنجة في شمال المغرب.

وجرى وضع المتهم في سجن مدينة سلا قرب الرباط، مع اتهامه بـ"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".

هذا ودخل الداعشي التشادي إلى داخل المملكة المغربية، في الأسبوع الاول من شهر مايو الحالي، بغية تكوين خلايا نائمة لداعش، تضم متطرفين جزائريين ومغاربة.

ووفق الرباط، يغير تنظيم داعش من استراتيجياته من أجل استهداف المغرب، وهذه المرة بمحاولة إرسال داعشيين غير مغاربة لتنفيذ عمليات إرهابية.

