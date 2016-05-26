وسط انتشار صفحات التسريبات.. اقتراب البكالوريا المغربية

كشفت الحكومة المغربية أن تسريب، أسئلة اختبار الرياضات، قبل حوالي عام، في امتحانات البكالوريا، تم من "مركز النسخ"، في داخل "الأكاديمية الجهوية/ الإقليمية للدار البيضاء"، كبرى مدن المملكة المغربية.

ففي ندوة صحافية في الرباط، بعد نهاية أشغال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، بين رشيد بلمختار وزير التربية والتعليم أن "الشرطة تباشر التحقيقات"؛ مضيفا أن "الوزارة تعرفت على طريقة وساعة وقوع التسريب"، في اختبارات البكالوريا.

وفي جديد استعدادات المغرب للبكالوريا "إحداث خلية" في الرباط، إلى جانب خلايا تتبع جهوية/ إقليمية، لتتبع ما سينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من اختبارات البكالوريا سواء إذا حصلت تسريبات جديدة أو مجرد نشر لاختبارات من باب التشويش.

اتهامات لتجار الامتحانات

وتحدث المسؤول الحكومي المغربي عن وجود من "يقومون بالتجارة" بغية "ربح الأموال عبر تسريب الأجوبة"، في امتحانات نهاية المرحلة التعليمية الثانوية مغربيا، مشددا على أن "القضاء بيده حل المشكل"، بعد "رفع الأمر إلى وزارة العدل والحريات".

وخلال امتحانات البكالوريا هذا العام، كشفت إحصائيات حكومية مغربية، أن حوالي 431 ألف مترشح سيجلسون إلى طاولات الاختبارات، وسط تخوفات من تكرار سيناريو التسريبات، مع انتشارا وسائل التواصل وسرعتها.

ويتوزع التلاميذ المقبلون على اجتياز اختبارات البكالوريا مغربيا؛ ما بين 61‎%‎ في الشعب العلمية، و39‎%‎ في الشعب الأدبية، تحت "مراقبة مشددة" من 70 ألف مراقب، بينما سيتولى عملية التصحيح 40 ألف مصحح من كوادر التربية والتعليم.

وتوعدت الحكومة التلاميذ الغشاشين بـ "إجراءات صارمة".

وسجلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزايدا في المتابعات، مع تقديم وعود بتقديم تسريبات في امتحانات البكالوريا المتوقعة في النصف الأول من شهر يونيو المقبل.