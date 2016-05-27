المغرب.. تفكيك 29 خلية داعشية في عام واحد

كشف مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المغرب، عن تفكيك 29 خلية إرهابية، في عام واحد.

ففي حوار صحافي مع جريدة "المساء" الورقية اليومية المغربية، أوضح عبدالحق الخيام، مدير مكتب محاربة الإرهاب، أن الخلايا الإرهابية والداعشية التي جرى تفكيكها "حملت مشاريع للقيام بأعمال إرهابية لزعزعة استقرار المملكة" المغربية.

ووفق المسؤول الأول عن مكتب محاربة الإرهاب، التابع للمخابرات الداخلية المغربية، فإن "الداعشي التشادي" الموقوف في بيت آمن في مدينة طنجة، كشف عن "تحول نوعي في استراتيجية داعش" الموجهة ضد المغرب.

تعليمات داعش لأنصارها المغاربة: امكثوا في المغرب

إلى ذلك، شدد الخيام على أن المتبنين للفكر الإرهابي الداعشي في المغرب، باتوا يتلقون تعليمات جديدة من أجل "البقاء داخل المملكة المغربية، وتشكيل خلايا نائمة، ثم القيام بعمليات نوعية".

ففي تشريحه للظاهرة الإرهابية مغربياً، بيّن الخيام أن "الجماعات الإرهابية اعتمدت على استقطاب الخلايا من المغرب من أجل تهجيرها إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا في سياق إخضاعهم لتدريبات شبه عسكرية"، في إطار توظيفهم للقيام بعمليات إرهابية وانتحارية، أو إرجاعهم إلى المغرب للقيام بعمليات إرهابية خطيرة.

ولأول مرة، حذر مكتب محاربة الإرهاب في المغرب، من "احتمال استغلال جماعات إرهابية داعشية" للمهاجرين غير القانونيين، القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في تنفيذ عمليات إرهابية، رابطاً في نفس الآن ما بين تذفق المهاجرين غير القانونيين وبين الحاجة لتشديد الرقابة على الحدود البرية المغربية الجزائرية باعتبارها منفذاً مفضلاً للمهاحرين غير الشرعيين صوب المغرب.