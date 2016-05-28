حفل "بيتبول" يستقطب جماهير "المجرد" في الرباط

استقطب حفل النجم الأميركي أرماندو كريستيان بيريز المعروف بـ"بيتبول"، الذي نظم ليلة أمس بمنصة السويسي على هامش فعاليات الدورة 15 لمهرجان موازين، العدد الأكبر من الجمهور، مقارنة مع حفل الفنان سعد المجرد الذي أٌقام حفلته بمنصة النهضة، والتي تزامنت مع حفلة بيتبول.

واستطاع "بيتبول" أن يجلب الآلاف من الجماهير، بمختلف الأجناس والأعمار والجنسيات، حيث تابعت الحفل بتجاوب وتفاعل كبير، مما أضفى على السهرة بريقاً خاصاً وأجواء مميزة.

وتقدم النجم الأمريكي بالشكر لله الذي حباه بهذا الجمهور الواسع، الشيء الذي أثار به أجواء حماسية ونكهة فنية لاقت تجاوباً كبيراً مع الحضور.

وتعتبر هذا المرة الثانية، التي يشارك فيها النجم الأميركي أرماندو بفعاليات مهرجان موازين، حيث سبق أن أحيا حفلا تاريخيا بالرباط خلال الدورة 12 من فعاليات هذه التظاهرة.

ويمتلك بيتبول شهرة واسعة فهو رقم واحد بأزيد من 15 بلد، كما حصدت أغانيه 8 مليار مشاهدة على موقع اليوتوب، وموقع فيفو. كما تم الاستماع لأغانيه 3 مليار مرة.

وبيتبول واسمه الحقيقي "أرماندو كريستيان بيريز" ممثل ومغني راب أميركي من أصل كوبي من مواليد ميامي سنة 1981.

وبدأ مسيرته الفنية سنة 2003. وشارك في أغنية بالعربية والإنجليزية بعنوان "حبيبي آي لاف يو" (Habibi I Love You) للمغني أحمد شوقي ومن إنتاج ريدوان.

ومكنه عمله الدؤوب من أن يصبح نجما يحصد جوائز" غرامي" و خبيرا في الموضة ونجما سينمائيا مشهورا، ولديه أكثر من 90 مليون معجب بالشبكات الاجتماعية ، وهو من بين أبرز النجوم بالعالم.