المغرب.. بن كيران يواصل زعامته للعدالة والتنمية

اختار حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، أن يلجأ إلى "مؤتمر استثنائي" من يوم واحد، نهاية الأسبوع الماضي في الرباط، من أجل التصويب بـ"نعم" على مواصلة عبد الإله بن كيران، الجلوس على كرسي الأمين العام للحزب.

وقدم الحزب الإسلامي المغربي، وفق المراقبين "درسا تنظيميا" وسط انتقادات من قيادات حزبية معارضة، احتجاجا على "عدم تنحي بن كيران"، وفق القانون الداخلي للعدالة والتنمية الإسلامي المغربي.

في المقابل، أعلن العدالة والتنمية المغربي عن "نجاح المؤتمر الاستثنائي" الذي انعقد طبقا لـ"مقتضيات في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب": بهدف واحد هو "دراسة مشروع قرار بتأجيل المؤتمر الوطني/ العام رقم 8".

تزكية حزبية لبن كيران

وبعد "المؤتمر الاستثنائي"، يواصل عبد الإله بن كيران بـ"تزكية انتخابية" قيادة الحزب، في أفق العودة إلى ترأس الحكومة المغربية المقبلة عقب تشريعيات أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا وسط ترشيحات تغلب كفة العدالة والتنمية المغربي، لتصدر المشهد الانتخابي للمرة الثانية على التوالي منذ تشريعيات 2011 وسط الربيع المغربي الناعم، وتحت مظلة دستور مغربي صوت عليه المغاربة بالإجماع في 2011.

وبرر حزب العدالة والتنمية الإسلامي تأجيل المؤتمر رقم 8 بـ"الاستعداد الجيد لورش الانتخابات التشريعية المقبلة"، وسط "الحرص على توفير شروط الانخراط الفعّال للحزب، لإنجاحها سياسيا وتنظيميا"، قبل المصادقة النهائية بنسبة 95 في المائة عبر صناديق الاقتراع الزجاجية الشفافة، على "قرار تأجيل المؤتمر الوطني/ العام، رقم8 "، إلى غاية "أجل أقصاه متم سنة 2017".

ويعول الإسلاميون الحكوميون على عبد الإله بن كيران، أمين عام الحزب، ليتزعم "حملة انتخابية شرسة" بمسلسل من التجمعات الخطابية الانتخابية في الخريف المقبل، عبر المملكة المغربية لإقناع المغاربة بالتصويت لصالحه من جديد لقيادة ثاني حكومة في تاريخهم.