تلميذ واحد من أصل 5 يدخن السجائر في المغرب

كشف المرصد الوطني القومي لمحاربة الإدمان والمخدرات أن تلميذاً مغربياً واحداً من أصل 5، يدخن سجائر ولو مرة واحدة على الأقل في حياته.

ففي نتائج دراسة جديدة للمنظمة غير الحكومية أوردتها يومية "المساء" الورقية، يتعاطى تلميذ واحد من مجموع 10 ولو لمرة واحدة، لفافة من نبتة الحشيشة - القنب الهندي، فيما تقدر المنظمة عدد المدخنين المغاربة عام 2015 بـ800 ألف مدخن مدمن على السجائر، ما يعادل ما بين 4 و5% من الشعب.

وفي ترتيب الإدمان، تأتي السجائر أولاً مغربياً، تليها سجائر نبتة القنب الهندي - الحشيشة، قبل أن تحل المشروبات الكحولية ثالثاً.

من جهته، يحذر المجتمع المدني غير الحكومي من استهداف مروجي وتجار المخدرات لأبواب المدارس، خاصة الثانويات، للبيع بالتقسيط المريح لكل أنواع السجائر والمخدرات وحبوب الهلوسة.

من جهتها، تطالب جمعيات أولياء التلاميذ برقابة مشددة من الأمن المغربي على محيط المدارس لتجنيب الأبناء إغراءات بائعي السجائر.