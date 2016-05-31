هل عين وزير مغربي ابنته "كبيرة المستشارين"؟

أماطت الصحافة المغربية اللثام عن تفاصيل الاتهامات التي طالت وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية بالمملكة محمد عبو.

وينتمي عبو إلى حزب التجمع اليميني المشارك في التحالف الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

في التفاصيل التي روتها وسائل إعلام مغربية، فإن الوزير المغربي عبو اصطحب ابنته، واسمها كاميليا، إلى خارج المملكة المغربية، في مؤتمر دولي في تركيا، حاملة صفة "كبيرة المستشارين".

وفي المقابل، نشر الموقع الرسمي لحزب التجمع اليميني، بيانا صحافيا تكذيبيا رسميا، قدم فيه رواية الوزير عبو حيال ما جرى في أشغال الدورة رقم 30 لاجتماع اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ما بين 25 و28 نوفمبر 2014.

ونفى المسؤول الحكومي المغربي نفيا قاطعا كل ما تداولته الصحافة المغربية حيال اصطحاب ابنته في نشاط رسمي، معلنا أن تزامنا حصل في التواجد في تركيا بين تواجد الأب الوزير وبين تواجد ابنة الوزير، وأن "نفقات إقامة ابنة الوزير كانت على حسابها الخاص"، لأنها "تمتلك شركة خاصة متخصصة في الاستيراد والتصدير".

تأتي هذه الاتهامات خلال الأسابيع الأخيرة من عمر حكومة عبد الإله بن كيران، قبل انتخابات تشريعية متوقعة يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، لانتخاب تشكيلة جديدة لمجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان.