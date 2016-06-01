مقتل لاعب كرة قدم مغربي قاتل مع داعش في سوريا

قتل رياضي وعضو سابق بالمنتخب المغربي لكرة القدم في الصالات، في سوريا، بعد أن التحق بتنظيم داعش الإرهابي، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

كما نشر موقع "أخبار 24" أن عائلة اللاعب القتيل، والذي كان يلعب بفريق شباب المغرب التطواني تلقت خبرا يؤكد قبل يومين مقتل ابنها.

فيما نشر سابقا خبر مقتله، لكنه نفاه عبر منشور كتبه في حسابه على موقع التواصل "فيسبوك".

والتحق حاتم حلاوة بتنظيم داعش تاركاً رياضته، بعد أن اختير لحمل قميص المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، لكنه فضّل الرحيل إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم المتطرف.